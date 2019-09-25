Петрозаводск, , 12:23 — REGNUM Управление ФСИН России по Республике Карелия сообщило о начале проверки информации о пытках, которые якобы происходили в местах лишения свободы на подведомственной управлению территории.

Соответствующее заявление было размещено пресс-службой ведомства 25 сентября. Сообщается, что причиной для проверки являются соответствующие публикации в СМИ.

Стоит отметить, что 24 сентября в средствах массовой информации появилась информация о жестоких избиениях заключенных в ФКУ «Исправительная колония №9», которая находится в микрорайоне Петрозаводска Птичник. Информацию якобы передал через адвоката один из отбывающих наказание в колонии.