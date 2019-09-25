Донецк, , 12:18 — REGNUM Украинские формирования в течение нескольких часов обстреливали Куйбышевский район Донецка, в котором произошёл сильный пожар, заявили 25 сентября в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Продолжающийся обстрел Куйбышевского района Донецка не позволяет экстренным службам республики подъехать к повреждённым объектам гражданской инфраструктуры», — сказано в сообщении.

Под огнём боевиков 28-й бригады ВСУ оказались два санитарных автомобиля, прибывших на место пожара для оказания помощи местным жителям. К счастью, никто из медиков не пострадал.

В пресс-службе отметили, что ВСУ корректировали обстрел при помощи беспилотного летательного аппарата.

Напомним, утром в Донецке произошёл сильный пожар. Что загорелось и каковы последствия — не сообщается.

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