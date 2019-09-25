Ростов-на-Дону, , 12:16 — REGNUM Попытка провоза арбузов и винограда с Украины была выявлена на пограничном пункте пропуска «Весело-Вознесенка» (Неклиновский район Ростовской области), сообщила 25 сентября пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В частности, специалисты Россельхознадзора во время осмотра в ростовском пункте пропуска российско-украинской границы в ручной клади и багаже трёх пассажиров обнаружили арбузы и виноград. Между тем, в настоящее время ввоз подкарантинной продукции с Украины запрещён.

Арбузы и виноград были возвращены обратно. Общий вес подкарантинной продукции составил около 10 кг.