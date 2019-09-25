Заводоуковск, Тюменская область, , 12:10 — REGNUM В тюменском городе Заводоуковске возбуждено уголовное дело по факту похищения шестимесячного ребёнка няней. Следователи и полицейские проводят комплекс мероприятий по розыску ребёнка и подозреваемой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Из этой кроватки няня забрала пропавшего ребёнка Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области

Напомним, в Заводоуковске 23-летняя няня днём 24 сентября на ушла с сыном своих знакомых и пропала. Родители шестимесячного малыша обратились в дежурную часть с заявлением о пропаже девушки и ребёнка вечером того же дня.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего»).

Следователями и полицейскими проводится осмотр близлежащей к дому территории, лесного массива, опрашиваются очевидцы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени молодая няня пропала вместе с младенцем