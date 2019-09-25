Чебоксары, , 12:07 — REGNUM В отношении 43-летнего жителя Чувашии завершено расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 162 УК РФ и п.п. «ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Разбой с незаконным проникновением в жилище и убийство с целью скрыть другое преступление, совершенные группой лиц по предварительному сговору»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Следствие полагает, что в апреле 2019 года мужчина вместе с 30-летним товарищем проникли в дом 74-летней женщины в поисках средств на покупку алкогольных напитков. Они избили пенсионерку, похитили два мобильных телефона и потребовали выдать им деньги. Женщина отдала 750 рублей, однако нападавшие стали угрожать убийством, и жертва передала им еще 4 тыс. рублей.

После этого мужчины решили убить пенсионерку. В результате женщина скончалась, а преступники скрылись.

Дело сообщника обвиняемого выделено в отдельное производство, поскольку он заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.

Тело пенсионерки обнаружила соседка. Подозреваемые были установлены и задержаны, несмотря на уничтожения ими улик — одежды, в которой они находились в момент совершения преступления.

«Вина подтверждается результатами проведенных следственных действий, в том числе: признательными показаниями 30-летнего обвиняемого, показаниями свидетелей, а также заключениями проведенных по уголовному делу судебных экспертиз: генетических, медицинской, медико-криминалистической, товароведческой, биологической. Согласно результатам судебно-психиатрических экспертиз оснований для признания обвиняемых невменяемыми не установлено», — заключили в управлении.

Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, двое 17-летних учащихся техникума в Орле в сентябре были задержаны по подозрению в убийстве пенсионерки. Один из задержанных является родственником убитой женщины. Известно, что оба подозреваемых состояли на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних УМВД России по Орлу и в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Советскому району администрации Орла.