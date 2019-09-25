Симферополь, , 12:06 — REGNUM Село Мирное под Симферополем объявили карантинной зоной по бешенству кошки. Соответствующий указ 25 сентября подписал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Установить ограничительные мероприятия по бешенству кошки в частном домовладении, расположенном по адресу ул. Никольская, 39, СТ «Дзержинец» село Мирное Симферопольского района. Неблагополучным пунктом считать село Мирное Симферопольского района Республики Крым», — сказано в документе.

На этот период установлен запрет на торговлю домашними животными на указанной территории, вывоз за ее пределы собак и кошек, проведение выставок собак и кошек, выводку и натаску собак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики ввели на два месяца карантин по бешенству на территории Коктебеля из-за найденного трупа лисы.

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