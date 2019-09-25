Симферополь, 25 сентября 2019, 12:06 — REGNUM Село Мирное под Симферополем объявили карантинной зоной по бешенству кошки. Соответствующий указ 25 сентября подписал глава Крыма Сергей Аксёнов.
На этот период установлен запрет на торговлю домашними животными на указанной территории, вывоз за ее пределы собак и кошек, проведение выставок собак и кошек, выводку и натаску собак.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики ввели на два месяца карантин по бешенству на территории Коктебеля из-за найденного трупа лисы.
Читайте ранее в этом сюжете: Мёртвая лиса подпортила бархатный сезон в Коктебеле