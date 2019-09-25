Иркутск, , 12:00 — REGNUM В Иркутской области продолжают подсчитывать ущерб, нанесённый региону мощнейшим наводнением. Очередь дошла до объектов архитектурного наследия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Судя по официальной информации иркутского правительства и региональной службы по охране объектов культурного значения, самое большое количество памятников истории и культуры находится в городе Нижнеудинске, который внесен в Список исторических населенных мест РСФСР. Во время паводка потоплению там подверглись 21 из 98 имеющихся исторических объектов.

«Памятники, расположенные вдоль правого берега реки Уды, оказались фактически висящими над высоким обрывом, подход к некоторым зданиям ограничен или невозможен», — заявили чиновники.В Тулуне, который больше всех территорий пострадал от наводнения, из имеющихся там 56 объектов культурного наследия три подверглись полному разрушению, а многие другие имеют значительные повреждения и в настоящее время не используются, так как вода во время наводнения поднималась на высоту более двух метров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года после продолжительных дождей. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек.