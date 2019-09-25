Конаково, Тверская область, , 11:58 — REGNUM Глава администрации Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области стала фигурантом уголовного дела о земельных махинациях — в отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила 25 сентября прокуратура региона.

Дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки — надзорный орган заинтересовался основаниями предоставления в безвозмездное срочное пользование земельного участка в Конаковском районе под садоводство площадью более 38 га. Участок находится в госсобственности.

Согласно данным проверки, участок был предоставлен садоводческому объединению, однако при этом было нарушено федеральное законодательство — список членов товарищества не утверждался органом местного самоуправления, участники садоводческого предприятия не проживали на территории поселения и муниципального района. Допустимая площадь предоставленного участка также оказалась больше, чем могло быть по закону — в два раза.

Кроме того, как выяснили прокуроры, в последствии, при распределении участков на этой территории между членами товарищества, в числе получателей оказались сама глава администрации и ее близкий родственник.

В настоящее время Арбитражный суд уже вынес решение о признании сделки недействительной. В отношении главы администрации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ.