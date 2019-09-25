Ярославль, , 11:44 — REGNUM В Ярославле директора фирмы-поставщика горячего питания в областную психиатрическую больницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Рассмотрение уголовного дела Владимира Руденко началось в Кировском районном суде. Событие преступления, по версии следствия, относится к периоду с октября 2015-го по июль 2017 года.

Заседание суда

«По версии органов следствия в результате своих преступных действий обвиняемый похитил путем обмана бюджетные средства на сумму свыше 17 миллионов рублей. Данные денежные средства предоставлялись для закупки сухой белковой смеси, которая должна была добавляться в пищу пациентов Ярославской областной психиатрической больницы. Однако обвиняемым данная белковая смесь не приобреталась в необходимых объемах и, по его указанию, не использовалась при приготовлении пищи пациентам больницы», — рассказала ИА REGNUM государственный обвинитель Олеся Дяденко.

Конкурс, который проводился областной психиатрической больницей, компания «Корпоративный кейтеринг» выигрывала несколько раз. Последний госконтракт на 20 миллионов заключался на три года в 2015 году. Белковая смесь в пищу добавляется, согласно приказу Минздрава, поясняет обвиняемый Владимир Руденко.

«Существует 395-й приказ Минздрава, согласно которому мы должны добавлять в пищу сухую белковую смесь. Она единственная в России, выпускается монополистом, называется «Дисо».Она стоила очень дорого (на тот момент 2 тысячи рублей) и сейчас стоит очень дорого (2,5 тысячи). Вынуждены были искать ее дешевле. Покупали на «Авито», покупали с рук. И сейчас до сих пор, заходишь на «Авито» или «Юлу» — там десятки объявлений о продаже этой смеси», — пояснил Владимир Руденко.

Свою вину Руденко не признает. Следствие по уголовному делу о мошенничестве продолжалось 20 месяцев. В судебном процессе может принять участие около 400 свидетелей, а само рассмотрение затянуться на год.

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