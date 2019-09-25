Уфа, , 11:47 — REGNUM Уголовное дело за коммерческий подкуп возбуждено в отношении депутата Самарского района города Самары. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.

По словам следователей, депутат, являющийся учредителем коммерческой фирмы и представитель ООО «А» договорились о том, что народный избранник за вознаграждение в 1,5 млн рублей откажется от участия в электронном аукционе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по реализации арестованного имущества. Кроме этого, депутат должен был снизить начальную (максимальную) цену контракта.

В результате данной договоренности ООО «А» было признано победителем на состоявшемся электронном аукционе.

В сентябре 2019 года сотрудники УФСБ России по Самарской области, во время оперативного эксперимента, задержали посредника, который должен был передать депутату денежное вознаграждение.

В настоящее время подозреваемый депутат задержан. Расследование уголовного дела продолжается.