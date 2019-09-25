Демянск, Новгородская область, , 11:44 — REGNUM В посёлке Демянск Новгородской области утром сегодня, 25 сентября, произошёл пожар в одном из частных жилых домов — в ходе тушения были найдены тела двух погибших. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, личности погибших установлены — это мужчина 1962 года рождения и женщина 1967 года рождения.

По факту их гибели организована доследственная проверка.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Её работу координирует лично руководитель регионального следственного управления СКР Николай Коннов.

«В настоящее время следователи совместно с полицейскими и сотрудниками МЧС продолжают осмотр места происшествия, опрашивают соседей. Причина возгорания устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ведомстве.

По информации ГУ МЧС РФ по Новгородской области, пожар в Демянске возник в доме №17 по улице Халина в 6:40. Ликвидировать возгорание удалось к 7:30.