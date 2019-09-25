Москва, , 11:40 — REGNUM На западе Москвы сотрудниками МВД был ликвидирован притон для потребления наркотических средств. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Следствие установило, что ранее судимый 32-летний москвич неоднократно предоставлял свою квартиру наркозависимым людям с целью совместного потребления запрещенных средств и веществ. В обмен злоумышленник получал наркотики.

В ходе обыска были изъяты шприцы, ложки со следами нагара, стеклянные флаконы и другие предметы, используемые для употребления наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на западе Москвы был ликвидирован наркопритон.

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