Барнаул, , 11:31 — REGNUM Алтайские следователи выясняют обстоятельства убийства пятилетнего ребёнка в Барнауле. Как сообщает сегодня, 25 сентября, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, трагедия произошла утром 25 сентября 2019 года, в содеянном подозревают отца мальчика.

«Находясь в своём доме подозреваемый нанес не менее четырёх ножевых ударов в грудную клетку и живот своему сыну. От полученных травм мальчик скончался», — отмечают в СК.

Мотив убийства не называется, но известно, что предполагаемый убийца задержан, с ним работают следователи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё один случай убийства малолетнего ребёнка произошёл в одном из сёл Хабарского района Алтайского края. В конце 2018 года, оставшись наедине дома с 11-месячным сыном своей сожительницы, мужчина нанёс ребенку не менее 14 ударов руками и ногами, а затем задушил мальчика.

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