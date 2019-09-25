Яворов, Украина, , 11:29 — REGNUM Во Львовской области в селе Старычи вблизи города Яворов возле кафе нашли тело украинского силовика, сообщила 25 сентября львовская газета «Ратуша».

"Предварительно установлено, что погибший был смертельно ранен выстрелом в затылок», — сказано в сообщении

Убитый оказался 37-летним служащим 184-го учебного центра Национальной академии сухопутных войск ВСУ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, полицейские вышли на польского военнослужащего, которого подозревают в убийстве украинского силовика.

Напомним, с 13 по 28 сентября возле Яворова проходят международные учения Rapid Trident 2019, в которых, помимо украинских формирований, участвуют около 500 представителей армий 14-и стран мира.

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