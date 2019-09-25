Красноярск, , 11:23 — REGNUM В Красноярске по подозрению в двойном убийстве задержали 22-летнего местного жителя, сообщили ИА REGNUM 25 сентября в Главном следственном управлении СКР по краю.

В отношении красноярца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По информации ведомства, вечером 24 сентября соседи сообщили в правоохранительные органы об отсутствии сведений о молодой женщине и её дочери. Двери квартиры вскрыли, внутри обнаружили тела 28-летней женщины с ножевыми ранениями и её четырёхлетней дочери.

22-летнего красноярца задержали. Следователям он пояснил, что примерно неделю назад он из ревности убил свою сожительницу и её ребёнка.

Мужчина полностью признаёт свою вину. Следствие настаивает на его аресте. Расследование продолжается, назначены необходимые экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске молодой мужчина подозревается в убийстве 40-летней женщины. По версии следствия, омичу не нравилось, что женщина много пила и продала его телефон, чтобы купить выпивку. Злоумышленник расправился с омичкой с помощью двух ножей и ножниц.

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