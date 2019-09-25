Станица Тбилисская, Краснодарский край, 25 сентября 2019, 11:20 — REGNUM Школа №2 в станице Тбилисской Краснодарского края экстренно закрыта из-за угрозы обрушения. Решение власти Тбилисского района приняли 24 сентября, следует из документов, размещенных на сайте администрации.
В решении комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации района от 24 сентября сообщается об обнаружении в стене школы трещин.
В связи с этим принято решение о приостановке занятий в школе до особого распоряжения. На территории учебного заведения введен режим «Повышенная готовность».
Ученики школы №2 (в ней числится 510 детей) временно будут обучаться в других школах станицы.