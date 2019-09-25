Уфа, , 11:22 — REGNUM В Благовещенске закладчицы наркотиков осуждены к реальному лишению свободы. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба Башкирии.

Судом установлено, что начале текущего года две женщины незаконно приобрели у неизвестного лица наркотики, которые они попытались сбыть в Благовещенске путем закладки в тайники.

Сбыть наркотики им не удалось, поскольку злоумышленницы были пойманы с поличным сотрудниками правоохранительных органов.

Суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Осужденным назначено наказание в виде 6 лет и 6 лет 2 месяцев лишения свободы соответственно.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.