Улан-Удэ, , 11:17 — REGNUM В Бурятии перед судом предстанет 32-летний местный житель, жестокой избивший своего двухлетнего сына за то, что тот плакал. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Уголовное дело было возбуждено по статье «покушение на убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью».

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл вечером 25 июля 2019 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанёс ребёнку несколько ударов ногами по груди и голове. Затем он ударил мальчика о стену. Испуганная мать убежала из дома и обратилась в полицию.

Злоумышленник был задержан. По итогам судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что у мужчины имеются признаки психического заболевания со склонностью к алкоголизации.

«Однако оно не лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — отметили в СКР.

Избитый ребёнок был доставлен в тяжёлом состоянии в больницу.

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