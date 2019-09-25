Барселона, Испания, , 11:16 — REGNUM Подозрительные емкости с зеленой жидкостью появились в Барселоне возле штаб-квартир каталонских организаций Omnium Cultural и Национальная каталонская ассамблея, а также возле здания партии «Левые республиканцы Каталонии» (ЛРК). Об этом 25 сентября пишет La Vanguardia.

Все три объединения выступают за выход Каталонии из-под власти Мадрида. Канистры, как отмечается, помечены испанским флагом и надписью TNT. Подозрительные предметы проверяют специалисты по взрывчатым веществам. Операция потребовала временного перекрытия улицы Ла Дипутасьо.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Испании арестовали группу каталонских сепаратистов, которые готовили теракты. В их жилищах нашли взрывчатые вещества.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержанные каталонские радикалы готовили атаку на парламент