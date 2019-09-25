Уссурийск, Приморский край, 25 сентября 2019, 11:25 — REGNUM В зоосаде, расположенном в городском парке Уссурийска, медведь напал на дрессировщицу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Как стало известно, медведь напал на дрессировщицу во время обхода животных. Хищник повредил женщине руку и частично скальпировал пострадавшую, сообщают Вести-Приморье.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае при нападении тигра на человека погиб мужчина, бывший охотовед.