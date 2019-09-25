Щучье, Курганская область, , 11:09 — REGNUM В Курганской области на территории Щучанского государственного природного заказника незаконно спилено несколько десятков берёз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что арендатор лесного участка — ООО «Частоозерская теплосеть» — ненадлежаще охранял лес. В декабре 2018 года на территории заказника вырубили 58 берёз и 2 осины общим объемом 72 кубометров. Ущерб природе составил около 2 млн рублей.

Природоохранным прокурором направлен в суд иск о взыскании с ООО «Частоозерская теплосеть» ущерба, причинённого уничтожением деревьев на особо охраняемой природной территории.