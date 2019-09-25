Казань, , 11:06 — REGNUM Вахитовский районный суд Казани вынес приговор по делу молодого человека, который разрисовал здания в Казани, являющиеся объектами культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что инцидент произошел в марте 2019 года. Житель Нижнего Новгорода находился в состоянии алкогольного опьянения, рисунки были нанесены краской черного цвета из баллончика. Своими действиями обвиняемый обезобразил внешний вид зданий, а ущерб их собственникам оценивается в 18 тыс. рублей.

Суд приговорил нижегородца к наказанию в виде 300 часов обязательных работ, материальный ущерб он полностью возместил.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина изрисовал своими инициалами шесть исторических зданий в центре Казани, в том числе здание городского управления МВД, Духовного управления мусульман (ДУМ), два здания банка.