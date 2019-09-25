Джакарта, , 10:57 — REGNUM Главный инспектор полиции Джакарты Гатот Эдди Прамоно заявил, что 39 полицейских получили ранения во время демонстрации перед зданием парламента Индонезии 24 сентября, сообщает Antara.

«Около 39 полицейских получили ранения, некоторые получили ушибы от камней, у некоторых сломаны руки. Сейчас они госпитализированы», — заявил Гатот Эдди Прамото на пресс-конференции в штабе полиции 25 сентября.

Помимо сотрудников полиции, выявлено 265 студентов, которые обратились за медицинской помощью после столкновений, а 11 человек госпитализированы.

Напомним, тысячи студентов из университетов Джакарты и прилегающих районов отклонили ратификацию законопроекта об уголовном кодексе. Мирная акция переросла в беспорядки. Толпа пыталась прорваться в здание парламента Индонезии, забрасывая сотрудников полиции камнями. Чтобы разогнать неконтролируемую толпу протестантов, полиция применила слезоточивый газ.

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