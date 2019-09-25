Москва, , 10:59 — REGNUM Мужчину, который сбежал из московской больницы в одних трусах, вернули в медучреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Неизвестный мужчина был отправлен в больницу после прыжка в Москву-реку. Он получил повреждения после того, как течением его унесло в техническую канализацию.

По завершению осмотра в больнице пациент сбежал. Сотрудники полиции нашли беглеца и доставили обратно в медучреждение.

Напомним, 22 сентября 2019 года в российской на Москве-реке в районе станции «Строгино» произошло ещё одно ЧП — перевернулась яхта с пассажирами. Сообщается, что все пассажиры спасены. Трем женщинам и двум мужчинам оказана необходимая помощь. Обстоятельства данного происшествия выясняются.

Читайте также: В Челябинске из психбольницы сбежали двое мужчин