Донецк, , 11:07 — REGNUM Утром украинские формирования обстреляли из гаубиц калибра 152 мм и 122 мм жилую застройку на западной окраине Донецка, заявили 25 сентября в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Сегодня в 6:50 украинские боевики из 28-й бригады… открыли огонь из 152-мм и 122-мм артиллерии по жилому району Лозового на западных окраинах Донецка. Выпущено более 50 снарядов. Население вынуждено укрыться в подвалах», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что выяснить последствия украинской провокации пока не представляется возможным, поскольку обстрел всё ещё продолжается.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее украинские формирования обстреляли из гаубиц населённый пункт Чернухино, который находится в тылу и не подвергался обстрелам с 2015 года.

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