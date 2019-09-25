Манила, , 10:40 — REGNUM Лодка, перевозившая 21 пассажира, перевернулась в центральной части Филиппин. Погибли семь человек, сообщает 25 сентября местный портал Rappler.

Трагедия произошла в районе курортного острова Боракай. Четырнадцать человек удалось спасти сотрудникам береговой охраны, эти пассажиры госпитализированы.

Уточняется, что выжили семеро мужчин и семь женщин, в том числе гражданки России и Китая. Лодка «дракон» опрокинулась из-за сильных волн.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября у берегов Швеции село на мель судно с российским экипажем. Капитан судна заснул на посту.

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