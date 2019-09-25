Благовещенск, , 10:36 — REGNUM На пункте пропуска через границу в Благовещенске задержали гражданку КНР, которая в ручной клади везла в Россию 25 кг арахиса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Груз требовал наличия фитосанитарного сертификата удостоверяющего фитосанитарное состояния данной подкарантинной продукции. Арахис был возвращён в Китай, а гражданке Поднебесной были разъяснены правила провоза через границу подобной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на пункте пропуска через границу сотрудниками оперативной таможни у водителя автобуса было изъято 544 корня женьшеня, занесённого в Красную книгу.