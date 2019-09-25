Ставрополь, , 10:29 — REGNUM В Ставропольском крае идет проверка информации о пропаже легкомоторного самолета. Об этом сообщили в администрации Предгорного района.

Сообщается, что пока информация о том, что на территории Ставропольского края разбился легкомоторный самолет не подтверждается.

«Обследовано большое количество территории, пока не обнаружено борта», — сообщили в администрации Предгорного района.

Напомним, 24 сентября из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров в Екатеринбурге совершил незапланированную посадку самолёт рейса R3−4472 Москва-Якутск. Сразу после прибытия в аэропорт пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в больницу.

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