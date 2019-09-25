Хабаровск, , 10:30 — REGNUM Следственными органами по Хабаровскому краю и ЕАО начата проверка по факту гибели человека и амурского тигра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и насколько они соответствуют версии, озвученной сыном погибшего, который застрелил тигра, напавшего на его отца, бывшего охотоведа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае не удалось спасти жизнь пенсионера, пострадавшего от нападения амурского тигра.