Копенгаген, , 10:25 — REGNUM Полиция Копенгагена расследует в настоящее время взрыв, произошедший в тайском ресторане Øens Wok на острове Амар 24 сентября. Сотрудник полиции на месте рассказал, что сообщение о взрыве поступило примерно в 3:30 утра, после чего специалисты незамедлительно выехали к острову Амар. Полиция еще не установила ни причину взрыва, ни мотив преступления (если было преступление). Никто в результате не пострадал, однако часть фасада здания оказалась разрушенной. Здания, находящиеся поблизости, остались целыми, но часть осколков задела припаркованные рядом с рестораном автомобили — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

За последние месяцы в датской столице произошло несколько похожих эпизодов. Так, подорваны были: здание Налогового управления на Эстербро, одна из жилых квартир и полицейский участок на Нёрребро. На прошлой неделе в одном из пригородов Копенгагена также взорвали пиццерию.

Полиция в настоящее время опрашивает свидетелей для уточнения деталей произошедшего.