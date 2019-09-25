Красноярск, , 10:27 — REGNUM Надзорные органы регионов, где летом бушевали природные пожары, укрывали преступления. Такие факты известны Генеральной прокуратуре РФ, заявил первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман 25 сентября на совещании в Красноярске.

По его словам, в ряде случаев дознаватели без оснований связывали пожары в лесах с грозами, хотя эксперты давали чёткое заключение о существовании источника огня. Так, в Хабаровском крае 15 актов о признаках уничтожения или повреждения лесных насаждений (статья 261 УК РФ) остались без последующих проверок.

Буксман назвал такие факты упущением и органов расследования, и органов прокурорского надзора. Он призвал к безотлагательной сверке материалов и дальнейшем возбуждении уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, генпрокурор России Юрий Чайка заявил на красноярском совещании, что противопожарные мероприятия в сибирских регионах пришлось стимулировать прокуратуре.

Читайте ранее в этом сюжете: Чайка: в борьбу с лесными пожарами пришлось включиться прокурорам