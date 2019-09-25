Циолковский, Амурская область, , 10:17 — REGNUM Частный предприниматель, поставивший городу ЗАТО Циолковский мазута на 19 млн рублей, не получив оплату, пошёл в суд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Бюджет города Циолковский пополнился на 100 млн за счёт возмещения вреда

Ранее предприниматель заключил договор с муниципальным унитарным жилищно-эксплуатационным предприятием города на поставку топочного мазута. Свои поставки он выполнил в полном объёме, но оплаты не получил. По его мнению, после заключенного в суде мирового соглашения, муниципальное предприятие не исполняет обязательства и пытается вывести свои активы через процедуру реорганизации.

Предпринимателем подано заявление о принятии обеспечительных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, за счёт возмещения вреда бюджет города Циолковский пополнился на сто миллионов рублей.