Красноярск, , 10:10 — REGNUM Вмешательство прокуроров в финансирование противопожарных мероприятий происходило почти во всех российских регионах, пострадавших от летних пожаров. Об этом генпрокурор России Юрий Чайка заявил 25 сентября на совещании в Красноярске.

Он отметил, что большинство регионов не располагают силами и средствами по борьбе с огнем, которые соответствуют требованиям. В полной мере защитить там леса невозможно.

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Кроме того, Генпрокуратуре известны факты волокиты при решении вопросов, связанных с тушением пожаров. Так, в Иркутской области безответственность должностных лиц обернулась увеличением площади пожаров с 5 га до 1,2 тыс. га, а в Прибайкальском национальном парке пламя подошло к жилым домам. Подобные случаи имели место в Забайкалье и Красноярском краях, добавил Чайка.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года, по данным Гринпис, выгорело до 5,4 млн гектаров сибирских лесов. Эти пожары стали самыми масштабными за период наблюдений с 2001 года.

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