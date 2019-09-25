Донецк, , 10:09 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 37 единиц боеприпасов, сообщили 25 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские формирования использовали гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении украинские силовики выпустили шесть мин калибра 120 мм, применили гранатомёты разных видов, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Ясиноватая, Спартак, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Докучаевск, Коминтерново, Ленинское», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее украинские формирования выпустили по территории ДНР 151 единицу боеприпасов, ранив мирную жительницу посёлка Коминтерново.

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