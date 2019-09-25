Донецк, 25 сентября 2019, 10:09 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 37 единиц боеприпасов, сообщили 25 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском направлении ВСУ применили крупнокалиберное стрелковое оружие.
На донецком направлении украинские формирования использовали гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
На мариупольском направлении украинские силовики выпустили шесть мин калибра 120 мм, применили гранатомёты разных видов, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее украинские формирования выпустили по территории ДНР 151 единицу боеприпасов, ранив мирную жительницу посёлка Коминтерново.
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