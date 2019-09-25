Найроби, , 10:06 — REGNUM Представители сектора здравоохранения предупредили жителей Кении о том, что на рынки поступила партия отравленного имбиря. Об этом сообщает ВВС Swahili.

По информации экспертов из государственной лаборатории, 23 тонны имбиря, закупленные во Вьетнаме, 8 августа прибыли в порт Момбасы сгнившими, грязными, влажными и плесневыми, передает кенийская газета Sunday Nation. Генеральный секретарь объединения медицинских работников Кении Мухаммед Дуба сообщил, что в соответствии с полученными результатами исследования плесневую партию имбиря «нельзя допускать до продажи на рынках».

«Мы выявили, что имбирь содержит афлатоксины. Мы выразили свою обеспокоенность властям, заявив, что эта партия не подходит для продажи», — заявил Дуба.

Однако власти проигнорировали постановление лаборатории и допустили партию на рынки страны, ссылаясь на то, что имбирь получил сертификат качества во Вьетнаме. Кенийское статистическое бюро подтвердило, что имбирь безопасен для потребления человеком. В ответ на это Дуба заявил, что правительство не может доверять сертификату качества страны-экспортера.

В связи с постановлением лаборатории эксперты в сфере здравоохранения предупредили граждан о том, чтобы те воздержались от покупки имбиря и случайно не употребили яд, который, как выяснилось, поражает печень и может вызывать рак.

Со своей стороны, объединение медицинских работников Кении подало в суд, требуя пересмотра их первоначального предупреждения, а также возвращения им права на проверку безопасности продуктов питания.

«Мы подали в суд, заявляя, что наше общество в опасности отравления ядовитым продуктом», — подчеркнул Дуба, жалуясь на то, что его организация больше не имеет права на выпуск постановлений о безопасности продуктов питания. Он заявил, что причины запрета — желание некоторых граждан получить прибыль, невзирая на безопасность населения Кении.