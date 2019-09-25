Самара, , 10:00 — REGNUM Уголовное дело по факту нарушения авторских прав возбуждено в Самарской области. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России.

По версии следователей, в одном из развлекательных учреждений города Сызрань ранее не судимый местный житель попытался за вознаграждение установить на ноутбук контрафактное программное обеспечение. Работу мужчина завершить не смог, поскольку был задержан стражами порядка.

В ходе оперативных мероприятий у задержанного была изъята флешка, на которой содержалось программное обеспечение с признаками контрафакта.

По словам правоохранителей, ущерб правообладателю составил более 290 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное частью 2 статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации.