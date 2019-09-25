Нью-Дели, , 09:54 — REGNUM Учебно-тренировочный истребитель МиГ-21, входящий в состав индийских ВВС, разбился утром 25 сентября вскоре после взлета с авиабазы Гвалиор. Об этом 25 сентября со ссылкой на источники в командовании ВВС Индии сообщает газета Hindustan Times.

Также сообщается, что оба пилота благополучно катапультировались из кабины самолёта и в настоящее время находятся в безопасности.

При этом уточняется, что самолёт выполнял обычный учебный полет, и катастрофа произошла через несколько минут после взлёта.

Причины произошедшего выясняются.