Москва, , 09:43 — REGNUM Следственное управление УВД по ЮВАО Москвы направило в суд дело о мошенничестве в отношении пожилых граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Телефонный мошенник Цитата из к\ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

Следователи установили, что злоумышленник совместно с неустановленным лицом звонил на городские телефоны пенсионерам, представляясь родственником. Далее он сообщал ложные сведения о том, что у него неприятности, и просил передать для него денежные средства через водителя такси, который должен подъехать к их месту жительства. Не подозревавшие о преступлении водители передавали полученные деньги неустановленному лицу.

Обвиняемый причастен как минимум к четырём таким преступлениям. Всего злоумышленники украли у пенсионеров более 300 тысяч рублей.

Следственный отдел ОМВД России по району Текстильщики возбудил уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемого заключили под стражу.

Дело с обвинительным заключением передано в Кузьминский районный суд Москвы.