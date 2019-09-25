Благовещенск, , 09:48 — REGNUM В Приамурье, которое находится в паводкоопасной зоне и практически ежегодно подвергается подтоплениям различного масштаба, объёмы материальных резервов составляют 50% от нормативного уровня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным МЧС, общий объём имеющихся в России резервов материальных ресурсов на случай крупных ЧС во втором квартале 2019 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года почти на 900 млн рублей, или более чем на 5%. Таким образом, запас резервов составляет 86% от необходимого объёма, пишет РИА Новости.

В Дальневосточном федеральном округе наибольший объём таких резервов имеет Хабаровский край — 841,99 млн рублей, а вот Приамурье имеет только половину от требуемого объёма.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин распорядился выделить дополнительную финансовую помощь для устранения последствий паводка в Приамурье.