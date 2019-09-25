* запрещённая в России организация

Могадишо, , 09:40 — REGNUM Боевики, принадлежащие к сомалийской исламистской военизированной группировке «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватили военную базу недалеко от столицы Могадишо, где разграбили военный арсенал, украв сотни единиц огнестрельного оружия и боеприпасов. Нападение началось, когда террорист-смертник протаранил ворота базы в Эль-Салини, в 60 километрах к юго-западу от Могадишо, около 5:30 утра по местному времени. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Caasimada.

Сомали Иван Шилов © ИА REGNUM

Майор сомалийских вооруженных сил, который пожелал остаться анонимным, заявил, что вооруженные силы Сомали понесли некоторые потери, не раскрывая деталей. Он сказал, что армия быстро получила подкрепление и вернула себе контроль над базой.

Местный старейшина Ахмед Кали сообщил, что его разбудил звук громкого взрыва, за которым последовали выстрелы. Он сказал, что позже на выезде из базы были замечены боевики «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), некоторые из которых были в грузовиках с боеприпасами и амуницией.

Террористы взяли на себя ответственность за нападение, заявив, что они убили более двадцати солдат сомалийских вооруженных сил. Руководство базы подтвердило, что боевики украли с базы военные машины и оружие, в том числе зенитные орудия.