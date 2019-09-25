Исламабад, , 09:38 — REGNUM Число жертв землетрясения в пакистанском Кашмире возросло до 30 человек, об этом 25 сентября сообщает Geo TV.

Также в ходе толчков магнитудой 5,8 баллов пострадали свыше 450 человек, все они были доставлены в госпиталь, где им оказывается необходимая помощь.

По данным чиновников, занимающихся ликвидацией последствий землетрясения, число жертв может возрасти, так как многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 24 сентября в пакистанском Кашмире и окрестностях провинции Панджаб произошло мощное землетрясения. Толчки ощущались на значительном расстоянии от эпицентра, в том числе и в столице Индии, городе Нью-Дели.

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