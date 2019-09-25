Красноярск, , 09:36 — REGNUM Площадь, пройденная пожарами в 2019 году, составляет порядка 1% от всех площадей лесного фонда России. Об этом заявил врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Клинов на совещании в Красноярске.

«Мы сегодня должны фиксировать, наверное, то, что несмотря на всю сложность ситуации в 2019 году, площадь, пройденная пожарами, составляет примерно 1% от площадей лесного фонда РФ», — сообщил Клинов.

При этом он отметил, что в Красноярском крае площадь сгоревших в 2019 году лесов составила примерно 2% от площади лесов региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Красноярском крае было потушено шесть лесных пожаров на общей площади 73 га, которые были в Богучанском, Мотыгинском и Тасеевском районах. В ликвидации пожаров принимали участие 60 человек, три единицы техники и 11 воздушных судов.

По мнению специалистов, причинами возгорания лесного массива стали сухие грозы. Кроме того, пожары могли возникнуть из-за неосторожного обращения местного населения с огнём.

Читайте также: В Томской области с начала года сгорело 1,6 тыс. га леса