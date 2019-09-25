Адана, Турция, , 09:34 — REGNUM В городе Адана на юге Турции утром в среду, 25 сентября, взорвалась бомба на пути следования автобуса с сотрудниками полиции. В результате взрыва получили ранения пять человек, в том числе один полицейский, передает агентство Reuters со ссылкой на сообщение не сайте администрации города.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Источники в Службе безопасности сообщили, что машины скорой помощи доставили пострадавших в близлежащие больницы, их ранения не представляют угрозы жизни. Вооруженные сотрудники полиции оцепили территорию места происшествия и проводят его осмотр.

Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее. Ведется следствие.