Владивосток, , 09:21 — REGNUM Пару гималайских медвежат изъяли у жителя Большого Камня в Приморье. Их поместили в реабилитационный центр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Специалисты департамента охотнадзора говорят, что им примерно по 8 месяцев, они достаточно упитанны, и сейчас необходимо установить, насколько они привыкли к людям. От этого будет зависеть то, какая судьба ждёт их в дальнейшем: либо они останутся в центре реабилитации, либо будут выпущены в естественную среду обитания, где до спячки ещё успеют набрать вес.

Как сообщало ИА REGNUM, мониторинг местонахождения тигров Павлика и Елены, выпущенных в Приамурье, показывает, что они стали держаться вместе.