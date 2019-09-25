Уфа, 25 сентября 2019, 09:14 — REGNUM Пять сирот в Башкирии получили квартиры после вмешательства прокуратуры. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.
По сообщению пресс-службы прокуратуры Башкирии, администрация Балтачевского района не обеспечила пять сирот квартирами, которые они имели право получить.
В связи с этим, прокуратура Балтачевского района обратились в суд с требованием обязать муниципалитет предоставить сиротам благоустроенное жилье.
Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил исковые требования истца.
Отмечается, что администрация района, исполняя решение суда, уже приобрела 5 однокомнатных квартир в новом благоустроенном многоквартирном доме. Ключи от квартир уже переданы сиротам.