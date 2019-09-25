Ханой, , 13:16 — REGNUM В ряде вьетнамских провинций, находящихся в дельте реки Меконг, введен режим ситуации, вызванный затоплением района и размыванием почв. Об этом сообщает вьетнамское издание Vietnam News.

Фам Ван Кань, заместитель председателя народного комитета одной из пострадавших провинций Лонган, обратился к местным властям с просьбой ограничить проход граждан к районам затопления, а также помочь местным жителям перебраться в безопасные районы и принять срочные меры по предотвращению дальнейшего размытия почвы.

Сильно пострадала также провинция Сокчанг, народный комитет провинции также обратился к властям с просьбой принять срочные меры, среди которых создание затопляемых дамб и сооружений для защиты дамб.

Также серьёзно пострадали провинции Донгтхап, Бенче и Камау.