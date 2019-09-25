Сызрань, Самарская область, , 09:05 — REGNUM В детском саду № 70 в Сызрани Самарской области 25 сентября произошло возгорание, сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС России.

По информации спасателей, сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 7:36 по местному времени (6:36 мск). Из детского сада эвакуировали 75 человек, в том числе 45 детей.

Прибывшие на место пожарные оперативно справились с огнем. По предварительной информации возгорание произошло из-за короткого замыкания в электрощите.

Ранее ИА REGNUM сообщало об пожаре в Новокузнецке. Вечером 24 сентября загорелось здание управления федерального казначейства.