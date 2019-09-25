Уфа, , 09:07 — REGNUM Более 70 тыс рублей похитили мошенники у жителя Уфы под предлогом настройки интернета. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, к мужчине в квартиру позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками компании интернет-провайдера. Они спросили у него, есть ли у мужчины проблемы с интернетом. Мужчина попросил зайти злоумышленников завтра, поскольку у него действительно было несколько нерешенных вопросов в этой области.

На следующий день злоумышленники пришли вновь. По словам потерпевшего, они были одеты в синюю униформу.

Двое лже-сотрудников сразу прошли в комнату, в которой находился компьютер, а третий ходил по квартире и делал вид, что осматривает провода.

Один из мошенников попросил у мужчины телефон, для того, чтобы позвонить сослуживцу. После этого звонка все трое спешно ушли, сославшись на то, что им необходимо принести необходимое оборудование, но пообещали вернуться через 20 минут.

Выждав какое-то время, потерпевший решил позвонить сыну. Взяв телефон, он обнаружил, что в нем отсутствует СИМ-карта.

Позднее при снятии денег в банкомате мужчина обнаружил, что на его банковской карте не хватает средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».