Москва, , 08:57 — REGNUM Двум мужчинам в центре Москвы удалось отбиться от грабителей с помощью травматического пистолета. Об этом 25 сентября сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

По данным СМИ, вечером 24 сентября на двоих мужчин в центре Москвы напали пять грабителей. Одному из потерпевших распылили в лицо содержимое газового баллончика и нанесли побои, пытаясь похитить сумку с 2 миллионами рублей. Знакомый мужчины, находившийся неподалёку, несколько раз выстрелил из травматического пистолета, после чего грабители сбежали.

Возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает личности злоумышленников.