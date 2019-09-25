Луганск, 25 сентября 2019, 08:55 — REGNUM За минувие сутки зафиксированы три случая нарушения перемирия со стороны украинских силовиков, заявили 25 сентября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Населённый пункт Чернухино был обстрелян из гаубиц калибра 152 мм.

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По Калиново боевики ВСУ выпустили четыре мины калибра 82 мм. Посёлок Логвиново обстреляли из гранатомётов СПГ.

«Потерь среди военнослужащих НМ ЛНР нет», — отметили в пресс-службе народной милиции.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее украинские формирования также три раза обстреляли территорию ЛНР.

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