Луганск, 25 сентября 2019, 08:55 — REGNUM За минувие сутки зафиксированы три случая нарушения перемирия со стороны украинских силовиков, заявили 25 сентября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Населённый пункт Чернухино был обстрелян из гаубиц калибра 152 мм.
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По Калиново боевики ВСУ выпустили четыре мины калибра 82 мм. Посёлок Логвиново обстреляли из гранатомётов СПГ.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее украинские формирования также три раза обстреляли территорию ЛНР.
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